بن عديو يتفقد أوضاع ملعب الخليفي لكرة القدم في عتق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 26 فبراير 2020

الخليج 365 - شبوة

تفقد محافظ محافظة شبوة، محمد صالح عديو، اليوم الأربعاء، أوضاع ملعب الفقيد ناصر الخليفي لكرة القدم في مدينة عتق .

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ووجه المحافظ خلال زيارته بسرعة إستئناف العمل في المرحلة الأولى من مشروع تأهيل الملعب وإستكمال مكوناته والتي تعثر العمل فيها منذ عدة سنوات خاصة فيما يتعلق بإستكمال مكونات منشأة مقصورة الملعب والمدرجات التي على جانبيها .. مشدداً على أهمية إعداد دراسة خاصة ببناء مدرجات إضافية في الملعب .

رافقه في الزيارة، وكيل المحافظة المساعد، سالم الأحمدي ومدير عام مكتب الشباب والرياضة في المحافظة، محسن سنان، ومدير عام مديرية عسيلان، علي الحجري وعدد من المسؤولين .