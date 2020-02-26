نائب رئيس الوزراء يوقع مذكرة تفاهم لمشروع شركاء جودة التعليم الجامعي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 26 فبراير 2020

الخليج 365 - متابعات

وقع نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور سالم الخنبشي،اليوم،بالعاصمة المؤقتة عدن ، مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروع شركاء جودة التعليم الجامعي في اليمن ، بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومؤسسة العون للتنمية .



ويهدف المشروع الذي وقع من جانب الوزارة ، وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور حسين باسلامة ، وعن مؤسسة العون المدير التنفيذي عبداللاه بن عثمان ، الى تطوير قدرات ومهارات قيادة الجامعات وكليات التربية ، و العمل على تحسين العملية التعليمية ضمن المعايير الحديثة للوصول الى مخرجات تعليمية تلبي احتياجات المجتمع وتساهم في تحقيق معايير الاعتماد الاكاديمي .

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وثمن الخنبشي ، دور الموسسة في تنفيذ مشاريع وخطط تطويرية ذات نتائج ايجابية في مختلف المجالات خاصة في مجال تطوير التعليم الاساسي والعالي..مؤكداً أهمية هذه الاتفاقية التي تعزز الشراكة بين الوزارة والمؤسسة في تحقيق جودة التعليم الاساسي والعالي ، وتحسن من العملية التعليمية والتدريسية في الجامعات الحكومية والاهلية وتطور من مستقبل التعليم بالبلاد .

واكد الخنبشي ، ان الحكومة تدعم مثل هذه المشاريع التطويرية التي تساهم في تحسين العملية التعليمية بالبلاد ، وتركز على تنمية المجال التربوي التي يعتبر من المجالات التي تساعد في تطوير المجتمع .

من جانبه اشارا كلاً من وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور حسين باسلامة ، ووزير التربية والتعليم الدكتور عبدالله لملس ، الى ان المشروع الحالي يعتبر مكمل لمشروع جودة التعليم التي تنفذها المؤسسة والذي يهدف الى ريادة التعليم العام والعالي ، و تساهم في تعزيز التعاون المشترك في تطوير العملية التعليمية والتنموية بالمجتمع من خلال تنفيذ عدد من المشاريع المشتركة خلال الفترات القادمة.

واوضح المدير التنفيذي للمؤسسة عبداللاه بن عثمان ، ان المشروع الذي يستمر ثلاث سنوات يستهدف 12 كلية تربية في ست جامعات يمنية بست محافظات ، ويساهم في تعزيز الشراكة بين الوزارة ومنظمات المجتمع المدني من اجل تجويد مخرجات التعليم العالي.