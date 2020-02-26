محافظ أبين يناقش أوضاع الجامعة ومديرية لودر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 26 فبراير 2020

الخليج 365 - أبين

ناقش محافظ أبين، اللواء الركن، أبوبكر حسين سالم، اليوم الأربعاء، مع رئيس جامعة ابين الدكتور محمود الميسري عدد من المواضيع المتعلقة بالنشاط الاكاديمي والخطوات المستقبلية للجامعة .



وتطرق اللقاء إلى مناقشة الخطوات المستقبلية للجامعة والاستعدادات للعام الجامعي الجديد ٢٠٢٠- ٢٠٢١م وكيفية تحسين مخرجات ونوعية التعليم الاكاديمي من خلال توفير الكادر الاكاديمي المؤهل وقضايا الهيئة التعليمية والتسويات الاكاديمية والاهتمام بقضايا المحافظة في الجوانب الاقتصادية والاستثمارية وتنفيذ اعمال الورش والندوات.

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وفي اللقاء، أشاد المحافظ بالدور الريادي لجامعة ابين ورئاستها وما قدمته من اعمال جليلة وهامة في اطار توسيع النشاط الجامعي وبخطوات مدروسة كان لها الأثر الإيجابي في بناء مدامك أنشطة النشاط الجامعي .. مشدداً على تفعيل مخرجات التعليم الجامعي في كافة التخصصات ذات الصلة بالواقع.

إلى ذلك ناقش محافظ ابين مع مدير عام مديرية لودر عوض علي النخعي، جملة من القضايا المتعلقة بتحسين أوضاع المديريات في مختلف القطاعات وفي مقدمتها استكمال الربط الشبكي لجميع القرى في اطار مشروع مياه امصرة الوضيع .

وأستعرض تفعيل الأنشطة الخدمية وتحسين الموارد المالية واعمال النظافة والتحسين والارتقاء بالخدمات الطبية والعلاجية