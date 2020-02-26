هادي يشيد بجهود السويد في سبيل تحقيق السلام والاستقرار في اليمن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 26 فبراير 2020

الخليج 365 - متابعات

اشاد رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي ، بالمساعي والجهود الحميدة التي بذلتها ولازالت تبذلها مملكة السويد في سبيل تحقيق السلام والاستقرار المنشود في اليمن ،وذلك من خلال حرصها ومتابعتها على تنفيذ اتفاق ستوكهولم الذي رعته بين الحكومة الشرعية والانقلابيين الحوثيين.



واشار الرئيس خلال استقباله،اليوم، وزيرة خارجية مملكة السويد آن ليند والوفد المرافق لها، الى التزام الحكومة اليمنية ببنود الاتفاق والذي للاسف لم تلتزم به المليشيات الانقلابية رغم مرور عام كامل منذ ذلك الوقت.

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وقال الرئيس "ان الانقلابيين لم يجنحوا للسلام مطلقاً ولا رغبة لديهم بذلك الا متى ماشعروا حاجتهم الى مناورات لتحقيق اهداف وغايات يكسبون من خلالها الوقت للاعداد لمعركة جديدة كما هو حاصل اليوم في حربهم الشاملة في محافظات مأرب والجوف وتعز وصعدة والضالع والبيضاء وغيرها من المحافظات"..لافتاً الى حرصة الدائم نحو السلام وتقديم التنازلات في سبيله باعتبار السلام مطلبنا وخيار شعبنا ولا استقرار للبلد الا بارساء معالمه..لافتاً ا لى دعم المجتمع الدولي لامن واستقرار ووحدة اليمن وهذا ما اكد عليه ايضاً القرار الاممي الاخير.

واضاف رئيس الجمهورية"سنعمل مع الجميع لتحقيق تطلعات السلام في جوانبها واتجاهاتها المختلفة وسنسلك كل الطرق الداعمة له والرامية لتحقيقه مهما كانت صعوبتها وتعقيداتها".

من جانبها عبرت الوزيرة السويديه عن سرورها بهذا الاستقبال واللقاء..مثمنة جهود فخامة الرئيس الدائمة نحو السلام..معبرة عن استعداد بلادها لتقديم الدعم والمساعدة في هذا الاتجاه من خلال بذل اي جهود اضافيه تفضي لتحقيق تلك الاهداف بما فيها دعم جهود المبعوث الاممي الى اليمن وكذلك دعم تنفيذ اتفاق الرياض.