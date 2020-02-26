مستشفى عتق العام يتسلم مساعدات طبية من جمعية التكافل الإنساني

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 26 فبراير 2020 Advertisements الخليج 365 - شبوة تسلم مستشفى عتق العام في محافظة شبوة، اليوم الأربعاء، مساعدات طبية من جمعية التكافل الإنساني، شملت كمية من الأدوية المتنوعة .

وأشاد وكيل المحافظة الدكتور، عبدالقوي لمروق، ومدير عام مستشفى عتق، الدكتور، علي الذيب بهذه اللفتة الإنسانية من جمعية التكافل الإجتماعي .. منوهين بالدور المتميز الذي تضطلع به الجمعية في خدمة المحافظة ومواطنيها خاصة في المجالين الخدمي والإنساني .

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