وضع حجر الاساس لمشاريع خدمية بتعز بقيمة (400) مليون ريال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 26 فبراير 2020

الخليج 365 - متابعات

قام وكيل محافظة تعز الدكتور عبدالقوي المخلافي،اليوم، ومعه وكيل المحافظة للشئون الفنية المهندس مهيب الحكيمي ،بوضع حجر الاساس لستة مشاريع خدمية بتكلفة إجمالية بلغت أربعمائة مليون ريال بتمويل من السلطة المحلية.

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وأكد المخلافي أن السلطة المحلية بالمحافظة تعمل جاهدة وفي ظروف استثنائية على تطبيع الحياة في مختلف المجالات..مشددا على ضرورة الالتزام بالمواصفات والمواعيد المحددة في العقود.

من جانبه أوضح وكيل المحافظة للشئون الفنية،بان المشاريع التي تم وضع حجر الاساس لها تستهدف ترميم المنشآت التي تضررت من الحرب ومنها كلية العلوم التطبيقية بجامعة تعز والمستشفى الجمهوري وكلية المجتمع ومقر الاستخبارات العسكرية إضافة الى مشروع المجاري بمنطقة الجراجير ومشروع استبدال خط الصرف الصحي الممتد من جولة المسبح الى جولة العواضي بشارع جمال..لافتا الى ان هناك مصفوفة من المشاريع سيتم تدشين العمل بها لاحقا في مجالات المياه والتربية والتعليم والصحة اضافة الى إعادة تأهيل المعهد الصناعي بمنطقة الحصب اول معهد صناعي بالمحافظة.