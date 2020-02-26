أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 26 فبراير 2020 خاص ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم الأربعاء الموافق 26 فبرير/ شباط، 2020 وهي كالتالي:

ننشر مواعيد رحلات اليمنية غداً الخميس https://www.elyamnelaraby.com/462394/ قيادي في الإنتقالي يتفقد جاهزية القوات الجنوبية في أبين https://www.elyamnelaraby.com/462401/ مقاتلات التحالف تقصف مواقع الميليشيات في الجوف بالتزامن مع مواجهات عنيفة https://www.elyamnelaraby.com/462403/ باكريت يؤدي اليمين الدستورية بمناسبة تعيينه عضواً في مجلس الشورى https://www.elyamnelaraby.com/462409/ Advertisements منتدى الطالب المهري بعدن يكرم مدير عام صندوق النظافة https://www.elyamnelaraby.com/462411/ صيانة المدخل الغربي لمدينة المكلا الى مديرية بروم https://www.elyamnelaraby.com/462414/ نادي الطالب الجامعي يطلق مشروع منافسات حضرموت بالمكلا https://www.elyamnelaraby.com/462415/ السلطة المحلية بالمهرة تشدد على اليقظة ورفع الجاهزية https://www.elyamnelaraby.com/462416/ بن حبريش يزور مرجعية حلف قبائل حضرموت الوادي والصحراء https://www.elyamnelaraby.com/462417/ لقاء موسع لمناصب ومقادمة ومشايخ وأعيان ووجهاء حضرموت في تريم https://www.elyamnelaraby.com/462418/

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