شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجيش الوطني يهاجم مواقع الميليشيات جنوب غرب الجوف والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 26 فبراير 2020

الخليج 365 - الجوف

شنت قوات الجيش الوطني، اليوم الأربعاء، هجوما على مواقع مليشيا الحوثي الإنقلابية جنوب غرب محافظة الجوف.



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وذكرت مصادر عسكرية، أن الهجوم إستهدف مواقع المليشيا الحوثية، في جبهة المحزمات وقويحش والمقاطع جنوب غرب الجوف .. مشيرة إلى أن الهجوم أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفها واسر آخرين وتدمير آليات تابعة لها.

وفي السياق، ذكر موقع سبتمبر نت، أن قوات الجيش الوطني أحبطت محاولة تسلل لمليشيا الحوثي، باتجاه مواقع في محيط جبال الساقية غربي مديرية الغيل، وأجبرتها على الفرار.

وبالتزامن، شنت مقاتلات التحالف عدة غارات استهدفت آليات عسكرية وتعزيزات وتمكنت من تدميرها .