شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر توقيع عقد لتزويد مديرية عرماء بالكهرباء بشبوة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 26 فبراير 2020 الخليج 365 - متابعات وقع محافظ شبوة محمد بن عديو،اليوم، على عقد مع شركة الاخوة للهندسة والإنشا، لتزويد مديرية عرماء بالطاقة الكهربائية من محطة توليدها في شركة ( اوة ام في)، النمساوية للنفط وصاحبة الامتياز في حقول العقلة بالمديرية بتكلفة مليون ومائتين ألف دولار.

Advertisements وينفذ المشروع في اطار برامج التنمية المستدامة والمشتركة بين الشركة، والمحافظة للعام الحالي. ويتضمن المشروع إنشاء شبكة حديثة لنقل الطاقة من موقع الشركة الى المافؤد بطول 46 كليو متر. وأكد المحافظ أهمية المشروع الكهربائي الذي سيغطي في مرحلته الاولى مديرية عرماء..مشيراً الى انه سيمثل النواة الاساسية لكهرباء المديريات الشرقية من المحافظة.

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