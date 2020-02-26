نائب الرئيس يعزي في وفاة العقيد محمد الملقاطي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 26 فبراير 2020 الخليج 365 - متابعات بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن، اليوم، برقية عزاء ومواساة في وفاة العقيد محمد ناصر الملقاطي بعد حياة حافلة بالنضال الوطني.

Advertisements وأشار محسن في البرقية إلى المناقب الوطنية للفقيد ومواقفه تجاه ميليشيا الانقلاب الحوثية، ودوره في سبيل استعادة الدولة. وعبر محسن عن خالص العزاء والمواساة لأبناء وأسرة الفقيد.. سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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