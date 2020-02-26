شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محافظ المهرة الجديد يدشن حسابه الرسمي على مواقع "تويتر" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 26 فبراير 2020 الخليج 365 - المهرة دشن محافظ محافظة المهرة الأستاذ محمد علي ياسر، اليوم، حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر".

Advertisements وبهذه المناسبة، دعا مركز المهرة الإعلامي كافة وسائل الإعلام إلى التعامل مع الحساب الرسمي للمحافظ واعتماده، منوهاً إلى إن كل الحسابات التي تحمل اسم وصفة سعادة المحافظ غير صحيحة ومنتحلة الاسم والصفة. ويلفت عناية الجميع أن الحساب الرسمي للمحافظ على الرابط التالي :

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