جباري: إيران تستخدم الحوثي لتهديد الممرات الدولية والمنطقة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 26 فبراير 2020

الخليج 365 - متابعات

قال نائب رئيس مجلس النواب عبد العزيز جباري"إن إيران تستخدم مليشيا الحوثي الانقلابية، لتهديد امن واستقرار المنطقة وممرات الملاحة في مضيق باب المندب".



واستعرض جباري خلال لقاءه، اليوم، مدير شؤون الجزيرة العربية في مجلس الأمن القومي الأمريكي التابع للرئيس الأمريكي في مقر البيت الأبيض أليسون مينور، جرائم مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، التي ترقى الى جرائم حرب وتخالف كل الأعراف والقوانين الدولية والقانون الدولي الإنساني.

واشار الى ما تقوم به المليشيا من نهب المساعدات الانسانية، ووضع معارضيها في السجون وتفجير منازلهم وغسل ادمغة الاطفال وبث سمومهم الطائفية والايدلوجية، وتنمية الفكر الجهادي مستغلين الاوضاع الاقتصادية التي تمر بها اسر الاطفال في المناطق التي يسيطرون عليها.

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ولفت نائب رئيس مجلس النواب الى ان اليمن كانت على اعتاب مرحلة جديدة وعصر جديد من التحول السياسي والديمقراطية، قبل ان تقوم مليشيا الحوثي بالانقضاض على مؤسسات الدولة..مشيراً الى ان مناطق الحوثيين اصبحت بعد انقلابهم ودعم نظام طهران بالأسلحة المختلفة، ثكنة عسكرية تنتشر فيها جميع انواع الاسلحة المتوسطة والثقيلة والصواريخ البالستية المتطورة والطائرات المسيرة وملايين الالغام الارضية والبحرية التي اودت بحياة المئات من اليمنيين الابرياء وتهدد طرق الملاحة البحرية الدولية.

وطالب جباري الادارة الامريكية بمواصلة ضغوطاتها على النظام الايراني للتوقف عن زعزعة امن واستقرار اليمن والمنطقة، ووقف دعمها لمليشيا الحوثي الانقلابية وانصياعهم للسلام وترك العنف والتحول الى حزب سياسي، ودعم مؤسسات الدولة في موجهة الجماعات المتطرفة.

وأشاد جباري بموقف الولايات المتحدة الامريكية الداعم للشرعية الدستورية في بلادنا وجهود الحكومة في مجال مكافحة الارهاب.

حضر اللقاء اعضاء الوفد، النائب سلطان العتواني، والنائب عبدالسلام الدهبلي، وسفير اليمن في الولايات المتحدة الدكتور أحمد عوض، كما حضر من الجانب الاميركي مسؤول شؤون الخليج، كي سي افنز، وكبير مستشاري الشرق الأوسط وشمال أفريقيالودو هود، ومدير عام مكافحة الإرهاب جو فرانسيسكون، ومسؤول الشؤون التشريعية في مجلس الأمن القومي الأمريكي جاسون سميث.