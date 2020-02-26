شكرا لقرائتكم خبر عن ناشطون واعلاميين مواليين ل مليشيا الحوثي يطالبون بتنفيذ طلب غريب ومفاجئ "يجب أن يحظي علي عبدالله صالح بجنازة عسكرية"!! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/26 الساعة 11:12 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

قالت الاعلامية اليمنية منى صفوان الموالية لمليشيات الحوثيين، يجب أن يحظي علي عبدالله صالح بجنازة عسكرية سواء قبلنا او رفضنا او مهما قلنا عليه كونه اول رئيس حكم اليمن شمالا وجنوبا وصاحب اطول فترة حكم في اليمن.

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وكتب صفوان في حسابها الشخصي بموقع " تويتر" تابعها محرر "صنعاء اونلاين" قائله: تشتوا الصدق ولا ابن عمه(علي عبد الله صالح)يجب أن يحظى بجنازة عسكرية، وأعتقد سنشهد هذا اليوم مهما طال الزمن،سواء قبلنا،او رفضنا،ومهما قلنا عليه.

واضافت، فهو ايضا صاحب أطول حكم لرئيس جمهوري،والرئيس الوحدوي الوحيد الذي حكم اليمن شمالا وجنوبا، وربما الأخير.

وختمت، هذا أن هناك رؤساء جمهوريين اصلا. واغتالت مليشيا الحوثي الرئيس الراحل علي عبدالله صالح، وأمين عام حزبه عارف الزوكا في منزل صالح بالثنية في العاصمة صنعاء، في مطلع ديسمبر من العام 2017 فيما لا يزال مصير جثته مجهول وسط اشاعات عن دفنه بوجود افراد من عائلته لم يكشف عن صحتها من مصدر موثوق.

