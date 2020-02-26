شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد فيديو .."شوتر " يوجه رسالة نارية ل بن زايد ويفضح استغلال دولة الامارات وضع اليمن في ظل الحرب من اجل تنفيذ وتمرير مخططات اجرامية ومشاريع ضيقة !!"من هو ,,شوتر,, وتفاصيل " والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/26 الساعة 11:39 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

وجه الفنان اليمني الشهير " فهد القرني " رسالة مطولة للشعب الإماراتي في احدث ظهور له عبر قناته الشخصية على شبكة " يوتيوب". أقرأ أيضا : Advertisements تناول يوميًا حبة واحدة من هذه الفاكهة..للقضاء على الضغط والسكر وأنواع عديدة وتضمنت رسالة " القرني " عرضا لجرائم القوات الإماراتية في اليمن وما تقوم به الإمارات من محاولات لاستغلال الظروف الصعبة التي تمر بها اليمن جراء الحرب المستعرة لتنحرف عن اهداف التحالف العربي بتمويلها لتشكيل ميلشيات غير مشروعة خارج سلطة الحكومة الشرعية .



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