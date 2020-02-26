شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد مقطع فيديو ..يظهر ما الذي يحدث في هذه الاثناء ب "نهم" شرق صنعاء ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/26 الساعة 11:22 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

قصفت مدفعية قوات الجيش ومقاتلات التحالف العربي، خلال الساعات الماضية اليوم الأربعاء، تعزيزات ومواقع متفرقة تتمركز فيها مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، في جبهة نهم، شرقي العاصمة صنعاء.

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واستهدفت مدفعية الجيش أطقم قتالية كانت تحمل تعزيزات بشرية للمليشيا المتمردة في مواقع متفرقة بمديرية نهم. وأسفر القصف المدفعي عن تدمير الأطقم القتالية التابعة للمليشيا المتمردة، ومصرع جميع من كانوا على متنها.



في الوقت ذاته، شنت مقاتلات التحالف العربي غارتين جويتين استهدفت مواقع وتجمعات للمليشيا المتمردة جنوبي غرب المديرية، مخلفة عدداً من القتلى والجرحى، علاوة على تدمير آليات قتالية.

