شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثيون يكشفون معلوماتٍ سريةً عن الجهات التي دمّرت الدفاعات الجوية وجعلت سماء اليمن مستباحةً للتحالف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الحوثيون يكشفون معلوماتٍ سريةً عن الجهات التي دمّرت الدفاعات الجوية وجعلت سماء اليمن مستباحةً للتحالف

صرح مصدر أمني مسئول في حكومة صنعا اليوم، أنه سيتم الكشف عن جانب من المعلومات السرية بالصوت والصورة عن بعض الجهات التي وقفت خلف تدمير الدفاعات الجوية للجمهورية اليمنية.

وأشار المصدر لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إلى أنه سيتم توزيع معلومات حول هذا الموضوع على وسائل الإعلام المختلفة.

جديد اب برس

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