شكرا لقرائتكم خبر عن "فيديو" بعد ليلة ساخنة ... بسبب تعاطي جرعة مخدرات قاتلة ... وفاة إعلامية خليجية مشهورة شاهد من تكون؟ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - "فيديو" بعد ليلة ساخنة ... بسبب تعاطي جرعة مخدرات قاتلة ... وفاة إعلامية خليجية مشهورة شاهد من تكون؟

كشف صحفي كويتي ، تفاصيل وفاة إعلامية كويتية بجرعة مخدرات زائدة داخل شقتها ، مؤكدا أن الخبر صحيح وليس شائعة .

وكانت صحيفة ”الجريدة“ المحلية، نشرت قبل أيام خبراً عن وفاة ليالي عباس أسد ، ورجح ناشطون أن تكون الإعلامية المعنية هي ليالي ، وذلك بعد ورود اسمها ضمن وفيات الكويت في الصحف المحلية، والتي توفّت عن عمر 36 عاما.

جديد اب برس

Advertisements

وكتب الصحفي أبوطلال الحمراني، اليوم الثلاثاء، عبر صفحته على “تويتر ” قائلاً ” خبر وفاة إعلامية كويتية بجرعة زائدة صحيح 100٪ ” .

وأضاف الحمراني ” أن الشاب المتهم هو من أقربائها وقام بتركها بعد أن سقطت ميتة في الشقة، نتيجة الجرعة الزائدة، وأغلق الباب عليها وخرج، وفي اليوم التالي قام بالاتصال بأقربائها، وادعى أنها كانت اتصلت به سابقا طلبا للمساعدة”.

وتابع ” لكن صديقة للإعلامية افتقدتها، فذهبت إلى شقتها وبعد أن طرقت الباب بضع مرات اكتشفت أن باب شقتها مغلق لكنه ليس مقفلا، فقامت بفتحه والدخول، وعثرت على الإعلامية متوفاة.

خبر وفاة إعلامية كويتية بجرعة زائدة صحيح 100٪ لكن ليس المقصود به ريم "نجم " بسم الله عليها، والصحفيين بوربع الي صار لكم يومين تنفون يعنني صايده ترى الخبر صحيح بس أنت قوطي، وشكرا#السعودية #الإمارات #الكويت https://t.co/e2pYO43QVq pic.twitter.com/qPF21UXUlf

— أبو طلال الحمراني - سوالف طريق (@al7mrany)