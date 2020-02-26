شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن زوجة الشيخ تميم بن حمد تظهر لأول مرة بدون مكياج .. شاهد فيديو صادم يفاجئ الشعب القطري ويكشف عمرها الحقيقي والان مع التفاصيل الكاملة



عدن - ياسمين عبدالعظيم - قامت الشيخة جواهر زوجة أمير قطر الشيخ تميم ، بزيارة ميدانية للفعاليات المقامة في درب الساعي لهذا العام .

كما زارت الشيخة جواهر مقر قناة الريان التي اجرت معها لقاء خاص بهذة المناسبة .

وتعرف الشيخة جواهر بأنها قليلة الظهور على وسائل الاعلام ، وكان ظهورها في فعاليات دب الساعي بشكل مفاجئ محل اهتمام وسائل الاعلام القطرية المختلفه .

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واعتبر مراقبون قطريون أن حرم أمير البلاد الشيخ تمام قد تغيرت ملامحها بشكل واضح ، حيث كانت في اخر ظهور لها قبل عام تقريبا ، كان يبدو على ملامحها الشباب والحيوية ، عكس ظهورها في هذة المرة ، والذي بدت فيه وقد غزاها الشيب وبدأت التجاعيد بحجز مقاعدها في بشرة وجهها .

فيما اعتبر اخرون أن ظهور الشيخة جواهر هذة المرة كان وهي بدون اي مكياج عكس المرات السابقة ، وهو ما كشف عن عمرها وشكلها الحقيقي .

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كانت هذه تفاصيل خبر زوجة الشيخ تميم بن حمد تظهر لأول مرة بدون مكياج .. شاهد فيديو صادم يفاجئ الشعب القطري ويكشف عمرها الحقيقي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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