شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن مذيعة الجزيرة "سلمى الجمل" تنشر فيديو هز مشاعر الملايين .. شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - في مشهد إرهابي عنصري عنيف.. نشرت مذيعة الجزيرة، "سلمى الجمل"، مقطع فيديو تقشعر له الأبدان حدث لشاب فلسطيني في مواجهة دبابة وجرافة تابعة لقوات الاحتلال الصهيوني.

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وفي الفيديو الذي نشرته المذيعة على حسابها في تويتر، ورصدها "بويمن"، يظهر صهيوني، يقود جرافة وبجواره دبابه، لجرف مزارع وأراضي الفلسطينيين.

وحينما تصدى لهم الشباب، قامت الجرافة بدهس أحد الشباب وظل الصهيوني يضرب الفلسطيني المسلم بجرافته حتى قتله.. ثم مثل بجثمانه وعلقه على مخالب الجرافة الحديدية ودفن عليه التراب.

وعلى المقطع علقت الإعلامية في قناة الجزيرة، "سلمى الجمل" بالقول: "هذا هو وجهه الحقيقي، هذا هو الاحتلال العنصري الذي سيفتح لكم بوابات الغرب وبه سترضى عنكم أمريكا ليعم الاستقرار والازدهار بلادكم!!".