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صنعاء - ياسمين الخيامي - هل تذكرون الضابط السعودي الذي قتل 3 من عناصر البحرية الامريكية..شاهد القرار المباغت الذي اعلنته وزارة الدفاع الامريكية قبل قليل بشأن الحادثة المروعة

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