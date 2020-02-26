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صنعاء - ياسمين الخيامي - لا حاجة للاستشارات الطبية اوالفحص في المستشفى..بهذه الطريقة السهلة تستطيع معرفة الشخص المصاب بفيروس كورونا القاتل فتبتعد عنه وتبعد كل افراد عائلتك

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