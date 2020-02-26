معين عبدالملك يهنئ رئيس الوزراء الكويتي بذكرى اليوم الوطني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 26 فبراير 2020

الخليج 365 - متابعات

بعث رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك،اليوم، برقية تهنئة إلى نظيره الكويتي صاحب السمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، هنأه فيها بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.



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وعبر رئيس الوزراء في برقية التهنئة، عن خالص التهاني واطيب التبريكات للقيادة والحكومة والشعب الكويتي الشقيق بهذه المناسبة الوطنية..مؤكدا أن الشعب اليمني لن ينسى الوقفات التاريخية لدولة الكويت الى جانب اليمن وشعبها في الأوقات الصعبة وفي مختلف الظروف والمراحل، والتي ما تزال مستمرةً إلى يومنا هذا، في دعم البناء والتنمية ومساعدة اليمنيين على تجاوز الظروف الراهنة والاسهام الفاعل في معالجة تبعات الحرب التي اشعلتها مليشيا الحوثي الانقلابية .

وأعرب رئيس الوزراء في ختام البرقية، عن تمنياته أن يحفظ الله دولة الكويت شامخة وشعبها المعطاء عزيزاً كريماً، وان يسدد على طريق الخير خطى قيادتها الحكيمة والرشيدة لما فيه الخير لشعبها وشعوب الامة العربية والاسلامية جمعاء..سائلاً الله ان يعيد هذه المناسبة الوطنية على الكويت وشعبها الشقيق بالمزيد من الرخاء والرفعة والازدهار.