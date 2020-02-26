شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مجلس الأمن الدولي يجدد عقوباته على الرئيس الراحل صالح والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 26 فبراير 2020 الخليج 365 - متابعات جدد مجلس الأمن الدولي، ليلة أمس الثلاثاء، العمل بالعقوبات الدولية المفروضة على اليمن لمدة عام واحد بقرار يحمل الرقم 2511.

ونص قرار المجلس على منع الرئيس الراحل علي عبد الله صالح من السفر. Advertisements وتضمن القرار تجميد أرصدة وحظر سفر عدة أفراد وكيانات تهدد الأمن والاستقرار في اليمن. وتشمل العقوبات على اليمن الرئيس الراحل علي عبد الله صالح ونجله أحمد علي صالح وقيادات حوثية. وأثار القرار استياء ورفض شعبي واسع لدى انصار حزب المؤتمر الذي كان صالح يترأسه. واغتالت مليشيا الحوثي الرئيس الراحل علي عبدالله صالح، وأمين عام حزبه عارف الزوكا في منزل صالح بالثنية في العاصمة صنعاء، في مطلع ديسمبر من العام 2017.

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