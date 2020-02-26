شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : في اعلان خطير...وزارة الداخلية تعلن تدمير الدفاعات الجوية اليمنية وتكشف عن الجهات الضالعة..."فيديو" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نقلت وكالة"سبأ" الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثيين قبل قليل، تصريح لما أسمته مصدر مسؤول في وزارة الداخلية الغير معترف بها دوليا، بأنها ستكشف عن الجهات التي تقف خلف تدمير الدفاعات الجوية للجمهورية اليمنية.

واضافت بانها ستوزع على وسائل الاعلام معلومات سرية بالصوت والصورة في وقت لاحق.

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