شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : في اعلان خطير...وزارة الداخلية تعلن تدمير الدفاعات الجوية اليمنية وتكشف عن الجهات الضالعة..."فيديو" والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - نقلت وكالة"سبأ" الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثيين قبل قليل، تصريح لما أسمته مصدر مسؤول في وزارة الداخلية الغير معترف بها دوليا، بأنها ستكشف عن الجهات التي تقف خلف تدمير الدفاعات الجوية للجمهورية اليمنية.
واضافت بانها ستوزع على وسائل الاعلام معلومات سرية بالصوت والصورة في وقت لاحق.
جديد "الخليج 365"
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل : في اعلان خطير...وزارة الداخلية تعلن تدمير الدفاعات الجوية اليمنية وتكشف عن الجهات الضالعة..."فيديو" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.