شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : اقوى ضربة قاصمة للحوثي منذ انقلابه...لن تصدق ماذا حدث في صنعاء قبل لحظات..."شاهد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت وكالة سبأ الخاضعة لمليشيا الحوثي بالعاصمة صنعاء خبراً فاجأت به الجميع وصدمتهم حين أكدت فيه أنه سيتم نشر معلومات سرية بالصوت والصورة عن تدمير أهم وحدة عسكرية في اليمن. وجاء نص الخبر كما نشرته وكالة سبأ التابعة للمليشيا كالتالي: جديد "الخليج 365" Advertisements صرح مصدر أمني مسئول اليوم، أنه سيتم الكشف عن جانب من المعلومات السرية بالصوت والصورة عن بعض الجهات التي وقفت خلف تدمير الدفاعات الجوية للجمهورية اليمنية. وأشار المصدر لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إلى أنه سيتم توزيع معلومات حول هذا الموضوع على وسائل الإعلام المختلفة.

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