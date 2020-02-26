سقطرى والجغرافيا السياسية بين الأبحاث العلمية في ذمار

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – ذمار

نوقش في جامعة ذمار كلية الاداب رسالة الماجستير للباحثة نجيبة حسن العدادي عن الجغرافيا السياسية عن الاهمية الجيوستراتيجية لجزيرتي سقطرى وميون.

واعتمدت الباحثة في دراستها على الاسس العلمية في مباحث الرسالة والتي بينت اهمية الجزيرتين في التاريخ القديم مقارنة باطماع اليوم وما وصلت الية الجزيرتين متطرقة في بحثها الى الاهمية للموقع والثروات التي تملى الجزيرتين.

واكد الدكتور المشرف الرئيس على الرسالة عباد البراق ان الباحثه اعتمدت اسلوب المقابلة في بحثها وهذا من الاساليب البحثية الدقيقة واعتبر ان مناقشة هذة الرسالة في هذا التوقيت سيرفد المكتبة الوطنية والمكتبات العربية برافد علمي كبير ومهم يوضح الاطماع المتلاحقة لثروات تلك الجزيرتين قديما وحديثا.

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من جانبه اشاد اللواء هاشم سعد السقطري الذي حضر المناقشة بالرساله والباحث والبحث الذي نالت به الباحثه على درجة الماجستير بتقدير امتياز ‘ وقال ان الابحاث العلمية عن سقطرى الجزيرة وميون قد وصلت الى كل دول العالم ولكن افضلها تلك التي قدمها باحثون يمانيون متحدثين عن اوطانهم وثروات بلادهم ، لافتا الى اهمية البحث العلمي المقدم من الباحثة الذي تناول ثروات الجزيرتين والبعد السياسي والجغرافي في سقطرى وميون .

وشدد المحافظ على سرعة تنفيذ ما اوصت به لجنة التحكيم والممتحنين للرساله حتى يستفيد منها الباحثين والعالم لمعرفة تلك اللولؤة المكنونة سقطرى وميون.