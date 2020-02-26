شكرا لبحثكم عن خبر عاجل ..مصادر مطلعة تكشف سبب الانفجارات العنيفة التي هزت العاصمة وحالة من الذعر والفزع الجماعي تسود بين سكان حي الجراف بصنعاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اكدت مصادر مطلعة ان الانفجارات العنيفة التي هزت العاصمة صنعاء ناجمة عن استهداف التحالف العربي مخزنا للاسلحة بالقرب،من محيط مبني التلفزيون بشمال العاصمة .

واثارت الانفجارات رعب في الاحياء السكنية المجاورة بعد تسببها في الحاق اضرار،بالعديد من المنازل والممتلكات الخاصة .