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مواجهات عنيفة في محافظة الجوف

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يزيد بن سلمان - شبوة - شنت قوات الجيش، اليوم الأربعاء، هجوما على مواقع مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، غربي العلىجوف.

واستهدف الهجوم مواقع المليشيا الحوثية، في الجبهة المحزمات، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفها، وتدمير آليات تابعة لها.

إلى ذلك أحبطت قوات الجيش، محاولة تسلل لمليشيا الحوثي، باتجاه مواقع في محيط جبال الساقية غربي مديرية الغيل، وأجبرتها على الفرار.

في السياق شنت مقاتلات التحالف العربي سلسلة غارات جوية استهدفت بها مواقع وتجمعات المليشيا المتمردة في جبهات متفرقة من المحافظة، وكبدتها خسائر في الأرواح والعتاد.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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