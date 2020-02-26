شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البحسني يكشف عن حجم دعم السلطة المحلية للقطاع الصحي والتعليمي في حضرموت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أكد محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، خلال رئاسته لإجتماع لمجلس جامعة حضرموت،اليوم، اجتماعاً بمجلس جامعة حضرموت، أن السلطة المحلية بالمحافظة تولي اهتماماً بجميع القطاعات، ومنها القطاع الصحي المرتبط بحياة الإنسان، وقال إن السلطة المحلية تنفق شهرياً مبلغ 15 مليون ريال لمساعدة المرضى للعلاج في الداخل والخارج وبصورة منتظمة.



وأعلن محافظ حضرموت عن زيادة الدعم الشهري لجامعة حضرموت من 20 مليون ريال الى 40 مليون ريال من صندوق دعم التعليم، والتكفل بدفع رسوم 10 من الطلاب والطالبات من أبناء المناطق النائية سنوياً، مؤكداً مواصلة الدعم للجامعة لمواصلة مسيرتها التعليمية.

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