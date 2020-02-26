شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كفاين يفتتح شركة للأحياء البحرية في شحير حضرموت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 26 فبراير 2020 الخليج 365 - المكـلا افتتح وزير الثروة السمكية فهد كفاين، شركة أرزاق للأسماك والأحياء البحرية المحدودة بمنطقة شحير محافظة حضرموت.

Advertisements وخلال الافتتاح اطلع الوزير كفاين على أقسام الشركة، ونشاطها، مشيدا بالتجربة الناجحة للمشاريع الاستثمارية في القطاع السمكي بحضرموت. وعبر عن شكره لقيادة السلطة المحلية بالمحافظة، وما تقوم به من تسهل عمل المستثمرين، مشيراً إلى أنه سيتم افتتاح مشاريع سمكية جديدة في حضرموت والمحافظات الأخرى ضمن خطة الوزارة لتنشيط القطاع السمكي باليمن.

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