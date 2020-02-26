التميمي يطلع "اليونسف" على مايقدمه ”السجن المركزي“ لنزلائه في ساحل حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 26 فبراير 2020

الخليج 365 - المكـلا

اطلع المدير العام للإدارة العامة للأمن والشرطة بساحل حضرموت العميد منير كرامة التميمي، مديرة البرامج بمنظمة اليونسف الأستاذة فتحية عمر، ومديرة المنظمة بمكتب حضرموت الأستاذة فوزية غرامة، على أبرز ماتقدمه إدارة التأهيل والإصلاح ”السجن المركزي“ بساحل حضرموت؛ لجميع النزلاء ”المساجين“ من تأهيل ورعاية.



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جاء ذلك خلال زيارته برفقة رئيس نيابة استئناف حضرموت القاضي شاكر محفوظ بُنش، ووكيل نيابة الأحداث القاضي نزار عبدالله القدسي، ووكيل النيابة لشؤون البحث والسجون الأستاذ هاني صالح بلحاف، وأعضاء منظمة اليونسف، صباح اليوم الأربعاء، إلى إدارة التأهيل والإصلاح ”السجن المركزي“ بساحل حضرموت.

والتقى العميد التميمي وجميع الحضور عدد من النزلاء ”المساجين“ الحُدث في إدارة التأهيل والإصلاح ”السجن المركزي“، والذين يقضون مدتهم فيه بسبب عدم جاهزية ”دار الأحداث“، متعرفين منهم عن أسباب احتجازهم وكيفية التعامل معهم في السجن، ليطوفوا بعدها بأقسام ”السجن المركزي“ ويتعرفوا على عدد وأنواع الدورات التعليمية والتدريبية التي يخوضها النزلاء، والتي جاءت بتمويل من منظمة الأمم المتحدة UNDB وتنفيذ مؤسسة السجين الوطنية بالتعاون مع مؤسسة الأمل النسوية.

حضر الزيارة مدير إدارة التأهيل والإصلاح بساحل حضرموت العقيد علي عبدالعزيز بازبيدي