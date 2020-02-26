الأجهزة الأمنية تلقي القبض على شخص يبيع حشيش وحبوب مخدرة في منزله بالشحر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 26 فبراير 2020

الخليج 365 - الشحر

ألقت الأجهزة الأمنية، اليوم، القبض على شخص يبيع حشيش وحبوب مخدرة في منزله بمديرية الشحر.



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وقال مصدر أمني بمديرية الشحر لمركز الإعلام الأمني "إن الأجهزة الأمنية وبعد البحث والتحري وبتعاون المواطنين تمكنت من إلقاء القبض على الشاب العشريني ( م-ع ) بعد التأكد من بلاغ قُدِمَ ضده بتهمة بيع وترويج الحشيش داخل منزله".

وأكد المصدر ذاته أن الأجهزة الأمنية عثرت أثناء تفتيش منزل المتهم على (70) حبة مخدرة وثلاث قطع من مادة الحشيش، وسيتم إستكمال الإجراءات القانونية وإحالته للجهات المختصة.

وتبذل الأجهزة الأمنية بساحل حضرموت جهوداً كبيرة أسهمت في استتباب الأمن والاستقرار والحد من انتشار المخدرات ومروجيها وعودة الثقة لدى المواطن في أجهزته الأمنية.