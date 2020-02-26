بن حبريش يزور مرجعية حلف قبائل حضرموت الوادي والصحراء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 26 فبراير 2020

الخليج 365 - سيئون

قام وكيل أول محافظة حضرموت_رئيس حلف قبائل حضرموت_رئيس مؤتمر حضرموت الجامع الشيخ/عمرو بن حبريش العلييّ، مساء اليوم الأربعاء 26 فبراير 2020م بزيارة لمرجعية حلف قبائل حضرموت الوادي والصحراء وذلك في مقرها الواقع بمدينة سيئون ، حيث كان في استقباله رئيس المرجعية الشيخ/ عبدالله صالح الكثيري ، والشيخ/عوض بن منيف الجابري_نائب رئيس المرجعية بمعية عدد من أعضاء هيئة الرئاسة والأمانة العامة للمرجعية.



هذا وقد رحب رئيس المرجعية في مستهل اللقاء الذي حضره عدد من القيادات المدنية والعسكرية بالشيخ/عمرو بن حبريش والوفد المرافق له ، مشيرا إلى ضرورة عقد مثل هذه اللقاءات التي تزيد من اللحمة الحضرمية الواحدة ونوه إلى أن المرجعية تسعى دائما وأبدا لوحدة حضرموت أرضا وإنسانا وأن من يروج لغير ذلك يعتبر واهم ؛ كون أن المرجعية رؤيتها واضحة في خدمة حضرموت ومتطلبات أهلها الأوفياء ، واختتم حديثه باستعداد المرجعية لأي رؤية قادمة تخدم حضرموت شريطة أن تكون رؤية واضحة وشفافة دون أن يشوبها أي غموض أو مصالح شخصية.

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من جانبه نقل الشيخ/عمرو بن حبريش العليي في مستهل كلمته تحيات محافظ محافظة حضرموت اللواء الركن/فرج سالمين البحسني _قائد المنطقة العسكرية الثانية ، وتقديره للجهود الكبيرة التي تبذلها المرجعية في حل قضايا المواطنين ، مشيرا إلى أن دور السلطة المحلية مساند للمرجعية في حل قضية الجيش وآل حريز بما يحفظ السلم المجتمعي ، معربا في ختام كلمته عن سعادته باللقاء الأخوي الذي جمعه بإخوته أعضاء المرجعية وقيادة المنطقة العسكرية الأولى ومؤكدا في السياق ذاته على المكانة الكبيرة التي تحظى بها المرجعية والدور المهم الذي تلعبه في حل القضايا وحقن الدماء.

كما تخلل كلمتي الشيخين كلمة للشيخ/معروف باعباد ، ثمن فيها الأدوار التي يقوم بها مشايخ ووجاهات حضرموت في سبيل قضايا الصلح والإصلاح بين الناس ، منوها للحاضرين جميعا بضرورة بذل المزيد من صور التكاتف والتلاحم والتعاون الأخوي بين أبناء حضرموت والحفاظ على وحدتها ، مؤكدا أن حضرموت في الوقت الراهن تتعرض لهجمة شرسة تنخر في نسيجها الاجتماعي تستدعي الوقوف بحزم ضد كل هذه الهجمات التي تعرقل مسار التنمية والنهوض والإزدهار الذي تنشده حضرموت المحبة والسلام ، داعيا في ختام كلمته المولى عز وجل أن يحفظ أمن حضرموت واستقرارها وأن يقوي أواصر الألفة والمحبة بين أبنائها ساحلا وواديا وصحراء وهضبة.

حضر اللقاء من الجانب العسكري والمدني كلا من: اللواء الركن/صالح محمد طيمس_قائد المنطقة العسكرية الأولى ، والعميد الركن/يحيى محمد أبو عوجاء _أركان حرب المنطقة العسكرية الأولى _ قائد اللواء 135 مشاه ، والعميد الركن/جغمان أحمد الجنيدي _ مدير دائرة الاستخبارات العسكرية بوزارة الدفاع ،والوكيل/سالم يسلم بن شرمان_وكيل محافظة حضرموت ، والوكيل المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء الأستاذ/عبدالهادي عبداللاه التميمي ، والشيخ/محمد بن جربوع الصيعري _ الوكيل المساعد لشؤون الصحراء ، وعدد من المشايخ والوجهاء وأعضاء المكتب التنفيذي للسلطة المحلية بالوادي والصحراء.