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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نادي الطالب الجامعي يطلق مشروع منافسات حضرموت بالمكلا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 26 فبراير 2020
الخليج 365 - المكـلا
اطلق نادي الطالب الجامعي بحضرموت باب التسجيل والمشاركة في منافسات حضرموت "Hadhramout compétition" والتي تأتي بالتنسيق مع الجامعات الحكومية والأهلية في محافظة حضرموت لذوي المواهب والابداعات الطلابية، وتتضمن على منافسات متنوعة بين مسابقات رياضية وإبداعية وفنية.
وأكد رئيس نادي الطالب الجامعي المهندس فائز بن حيدرة أن منافسات حضرموت تهدف لإبراز الموهوبين والمبدعين في المجالات التي شملتها المنافسات سواء كانت فنية أو إبداعية أو رياضية.
وأشار بن حيدرة أن المنافسات الفنية تنوعت بين مجال الغناء والعزف والتمثيل المسرحي والشرح الحضرمي، فيما شملت المنافسات الإبداعية الشعر والرسم والتصوير الفوتوغرافي والفيلم القصير، منوها أن الألعاب الرياضية أخذت حيز من المنافسات والتي شملت على فعالية الماراثون وألعاب القوى.
وأضاف رئيس نادي الطالب الجامعي بحضرموت أن منافسات حضرموت تعتبر الأولى من نوعها على مستوى حضرموت وتستهدف جميع طلاب وطالبات الجامعات الحكومية والأهلية على مستوى المحافظة لإبراز المواهب والابداعات.
لافتا أن النادي فتح باب التسجيل والمشاركة من خلال نشر الاستمارة على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والانستغرام، إضافة إلى توزيع البرشورات والملصقات وتعليق اليافطات التعريفية بالمنافسات في جميع الجامعات الحكومية والأهلية بمدينة المكلا وسيئون.
وكشف المهندس بن حيدرة عن الجوائز التي تنتظر الفائزين في المنافسات التي تضمنت جوائز مالية مغرية ودورات تأهيلية مدفوعة التكاليف في الخارج.
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