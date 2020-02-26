شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : لن تصدق جنسيتها...قوة عسكرية ضخمة مزودة باحدث الآليات والاسلحة تتوجه الى الجوف..."فيديو" والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - اتجهت اليوم الاربعاء قوة عسكرية ضاربة مكونة بآليات عسكرية مختلفة من مأرب الى الجوف لتعزيز قوات الجيش في جبهات القتال المشتعلة على امتداد المحافظة .
وقالت مصادر ميدانية محافظة الجوف فيها 10 جبهات مشتعلة بامتداد 100 كيلو متر تشهد مواجهات عنيفة بين قوات الجيش اليمني المسنود بقبائل من جهة وبين مليشيات الحوثيين من جهة اخري.
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واوضح المصدر ان المواجهات على اشدها في جبهات الفيل وبراقش والعقبة وخب الشعف والعقبة وبرط العنان والمصلوب والمحزمات ومفرق الجوف وجبال يام والصفراء وكل هذه الجبهات محادة للعاصمة صنعاء وعمران وصعدة ومأرب.
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