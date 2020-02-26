شكرا لقرائتكم خبر عن "مهاتير محمد" يحدد شرط وحيد من اجل عودته لرئاسة وزراء ماليزيا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال رئيس وزراء ماليزيا المؤقت مهاتير محمد، الأربعاء، إنه سيعود لرئاسة الوزراء بشكل كامل إذا حظي بدعم البرلمان، وإنه يرغب في تشكيل حكومة ليست موالية لأي حزب سياسي.

وأضاف مهاتير في كلمة بثها التلفزيون ”أقترح حكومة ليست موالية لأي حزب، وإنما تعطي الأولوية فقط لمصالح الدولة“.

جديد "الخليج 365"

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كما اعتذر عن الاضطراب السياسي في البلاد الذي أعقب استقالته المفاجئة الاثنين.