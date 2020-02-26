شكرا لقرائتكم خبر عن "مهاتير محمد" يحدد شرط وحيد من اجل عودته لرئاسة وزراء ماليزيا والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - قال رئيس وزراء ماليزيا المؤقت مهاتير محمد، الأربعاء، إنه سيعود لرئاسة الوزراء بشكل كامل إذا حظي بدعم البرلمان، وإنه يرغب في تشكيل حكومة ليست موالية لأي حزب سياسي.
وأضاف مهاتير في كلمة بثها التلفزيون ”أقترح حكومة ليست موالية لأي حزب، وإنما تعطي الأولوية فقط لمصالح الدولة“.
جديد "الخليج 365"
كما اعتذر عن الاضطراب السياسي في البلاد الذي أعقب استقالته المفاجئة الاثنين.
كانت هذه تفاصيل خبر "مهاتير محمد" يحدد شرط وحيد من اجل عودته لرئاسة وزراء ماليزيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.