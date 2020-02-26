وردنا الان : مستجدات عاجلة ما الذي قام به التحالف بمختلف أسلحته في الجوف وعندما أقترب الجيش الوطني من حرف سفيان - عمران

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عدن - ياسمين التهامي - عاجل بالفيديو : قوة عسكرية ضاربة باحدث الآليات والاسلحة تتوجه الى جبهات القتال المشتعله في الجوف (شاهد وتفاصيل) مصادر : تكشف عن توحيد البنك المركزي في العاصمةصنعاء وبنك عدن هذا الإسبوع ومصير العملة الوطنية الجديدة في الشمال مقتل قيادي حوثي من العيار الثقيل .. نفذ أخطر العمليات التي تهدد اليمنيين والمملكة (الاسم) عاجل وفي غاية الخطورة : انفجار عنيف يهز ميناء محافظة المهرة يخلف قتلى وجرحى تابعين للتحالف العربي

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