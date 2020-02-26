شكرا لقرائتكم خبر عن وردنا الآن : السلطات السعودية تعلن رسميا تعليق العمل والدراسة في هذه المؤسسات الحكومية , والسبب ..مفاجأة صادمة ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/26 الساعة 08:29 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

أعلنت السلطات السعودية، اليوم الأربعاء، تعليق الدراسة في الجامعات والمدارس في جميع المملكة،

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بسبب سوء الأحوال الجوية.

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ووفقًا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، وجّه مدير جامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية، الدكتور بندر القناوي، بتعليق الدراسة فى المدينة الجامعية بالرياض، حرصًا على سلامة طلاب الجامعة.

ومن جانبها، أعلنت جامعة حفر الباطن عن تعليق الدراسة في الجامعة في جميع فروع الجامعة، بناء على تقارير الأرصاد ولما تمر به محافظة حفر الباطن من الظروف الجوية السائدة، كما أكدت جامعة الأميرة نورة أيضًا تعليق الدراسة في الجامعة.



وكذلك أعلنت إدارة التعليم بمحافظة حفر الباطن، تعليق الدراسة اليوم، في جميع مدارس التعليم العام بالمحافظة.

كما وجّه مدير التعليم بمحافظة القريات الدكتور محمد بن عبد الله الثبيتي، بتعليق الدراسة في جميع مدارس محافظة القريات والقرى التابعة لها.

وأوضح المتحدث الرسمي بتعليم القريات، الدكتور معاوية الكويليت، أن لجنة تعليق الدراسة بالقريات أجمعت على قرار التعليق، نظرًا للحالة الجوية التي شهدتها المحافظة اليوم، من أمطار غزيرة نتج عنها تجمعات للمياه قد تعيق الحركة المرورية، إلى جانب ما ورد عن هيئة الأرصاد وحماية البيئة من تنبيهات، الأمر الذي تعاملت معه اللجنة باهتمام، وأسهم في الاجماع على قرار تعليق الدراسة.



وأيضا أعلنت مديرية التعليم في الرياض تعليق الدراسة اليوم في المحافظات التابعة لها؛ بسبب الأحوال الجوية.

ويأتي قرار تعليق الدراسة، بناء على تقرير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن حالة الطقس لهذا اليوم، حيث أشارت إلى تكوّن السحب الرعدية على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية، وانخفاض ملموس في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة.

ولفت التقرير إلى أن استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار يحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الرياض، الشرقية تمتد إلى نجران قد تصل إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية.

