شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد فيديو ..رجل عادي وبسيط يشعل مواقع التواصل الاجتماعي ويثير جدل واسع , والسبب تقليده للفنان اليمني الكبير الراحل ابوبكر سالم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/26 الساعة 08:49 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

فؤجى رواد مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو لرجل اثار إعجاب وذهول الكثير بسبب تقليده للفنان اليمني الكبير الراحل ابوبكر سالم . وظهر الرجل في مقطع الفيديو وهو يغني اغنية يازارعين العنب بشكل أتقن فيه الرجل تقليد ابوبكر سالم بشكل كبير جدا لدرجه عدم التفريق بينهما. المقطع المنتشر اثارذهول الكثير وتم تناقله من خلال التواصل الاجتماعي حتى أن بعض المعلقين وصفوا صوت الرجل بأنه ورث حنجرة الراحل ابواصيل بل وشكك البعض في صوت الرجل وقالوا إنه مجرد دبلجه .

صاحب المقطع خرج في فيديو اخر ليؤكد أنه هو صاحب الصوت وليس دبلجه كما علق الكثير .

Advertisements

مصدر مقرب من صاحب الفيديو قال : إن الرجل يدعى سالم النهدي وهو مغني دان حضرمي يحمل الجنسية السعودية ولديه بنت مطربة كانت تغني واعتزلت الغناء منذ فتره بعد زواجها

