شكرا لقرائتكم خبر عن عاااجل : احتدام معارك طاحنة في ثاني اهم جبهات القتال ضد الحوثين ورغم التعزيزات الكبيرة للحوثين ,تم سحقهم بأستخدام كافة أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة والدروع والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/26 الساعة 08:17 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

خاضت القوات المشتركة وﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﻣﻮﺍﺟﻬﺎﺕ عنيفة ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻠﻴﺸﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﺔ، خلال الساعات الماضية في ﺷﻤﺎلي ﺍﻟﻀﺎﻟﻊ، وكسرت هجوماً واسعاً للمليشيات بعد وصول تعزيزات، فيما دفعت القوات الجنوبية بتعزيزات كبيرة إلى بتار.

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مصدر ميداني اكد ، أن القوات المشتركة والجنوبية أحبطت هجوماً للمليشيات الحوثية في جبهة الفاخر الاستراتيجية شمال غربي الضالع، في معارك الساعات الـ 48 الماضية.



وفي وقت متقدم، مساء أمس الثلاثاء، كانت اشتباكات عنيفة اشتدت في الفاخر والجب، باستخدام كافة أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة.



وقال ﺍلمصدر، إن الميليشيات الحوثية تشن هجوماً واسعاً على مناطق الجب وبتار وصبيرة بالفاخر، بالتزامن مع تعزيزات حوثية جديدة وصلت إلى جبهة الفاخر، وما تزال مليشيات الحوثي تدفع بتعزيزات عسكرية ضخمة منذ أيام إلى جبهات الضالع.



وحاول مسلحون حوثيون التسلل صوب مواقع القوات المرابطة في حبيل الكلب وعدد من نقاط القتال بالفاخر، وخاضت المقاومة الجنوبية اشتباكات عنيفة استخدمت فيها أسلحة الدروع والأسلحة الرشاشة.



ودفعت القوات الجنوبية، الثلاثاء، بتعزيزات عسكرية إلى جبهة بتار شمالي الضالع.



وأفادت مصادر عسكرية، أن التعزيزات الجديدة تأتي نظراً لأهمية جبهة بتار الاستراتيجية والتي تقع بين قعطبة وحجر والحُشاء.



وحاولت مليشيات الحوثي التسلسل عبر مجاميع مسلحة شرق صبيرة إلى الوادي، الثلاثاء، منذ ساعات الصباح وحتى المساء، ولا تزال الاشتباكات مستعرة ويتم سماعها على نطاق واسع من المدينة ويستخدم الطرفان كافة الأسلحة المتوسطة والخفيفة.