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عدن - ياسمين التهامي - بعد الكشف عن فضائح من العيار الثقيل ... طرد وسيم يوسف من أبوظبي وخطوة حاسمة لسحب جنسيته الإماراتية

كشفت صحفية إماراتية أن تلفزيون أبوظبي ألغى برنامج “رحيق الإيمان” للداعية المجنس إماراتياً وسيم يوسف . وبحسب الصحفية بسمة الجندلي فقد تم أيضاً إلغاء البرنامج الإذاعي “القول الفصل” الذي يقدمه وسيم يوسف كذلك عبر أثير إذاعة القرآن الكريم في الإمارات . جديد اب برس Advertisements وعبّر مغرّدون إماراتيون وعرب عن سعادتهم بهذا القرار، مطالبين بسحب جنسيته وطرده خارج الإمارات . ويأتي هذا القرار بعدما أمرت النيابة العامة بإحالة وسيم يوسف إلى محكمة أبو ظبي الابتدائية، بتهمة نشر معلومات ترويج، وتحبيذ لبرامج وأفكار من شأنها إثارة الفتنة والكراهية والعنصرية، والإضرار بالوحدة الوطنية، والسلم الاجتماعي، والإخلال بالنظام العام. ونشرت صحيفة البيان الإماراتية خبرًا يفيد أن محامي المتهمين في قضية وسيم يوسف قدم بلاغا لإحالة يوسف إلى محكمة الجنايات بتهمة ارتكاب فعل من شأنه إحداث شكل من أشكال التمييز على “تويتر”. ويؤكد وقف قناة أبوظبي برنامج وسيم يوسف ما ذهب إليه متابعون من أن حكام الإمارات لم يعودوا راضين عن سلوك “الشيخ وسيم”، فقرروا فجأة إزاحته من إمامة مسجد الشيخ زايد الكبير.

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