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عدن - ياسمين التهامي - الاربعاء 26-02-2020? - آخر تحديث الاربعاء 26-2-2020? "الاسم" الحزن يخيم على المملكة ... وفاة أمير سعودي قبل قليل انتقل الأمير السعودي طلال بن سعود بن عبدالعزيز، اليوم الأربعاء إلى ذمة الله. وأعلن الأمير عبدالرحمن بن مساعد عن الوفاة، قائلًا « اللهم اغفر لعبدك طلال بن سعود بن عبدالعزيز وارحمه وأسكنه فسيح جناتك إنا لله وإنا إليه راجعون». جديد اب برس Advertisements

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