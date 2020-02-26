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عدن - ياسمين التهامي - شاهد كيف كانت النهاية !! ... أفعى عملاقة بسبب حجمها الكبير والمرعب قطعت الطريق على المارة "فيديو مرعب"
تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يرصد لحظة قطع أحد الطرق في البرازيل من قبل ثعبان ضخم للغاية، مما أدى إلى إيقاف الحركة تماما.
ويمكن مشاهدة العديد من سائقي السيارات وهم يتركون آلياتهم لتصوير الثعبان الذي يصل طوله إلى حوالي 4 أمتار ووزنه إلى 30 كغ.
جديد اب برس
ويلاحظ أن الثعبان كان يريد قطع الطريق للوصول إلى الحافة الأخرى، حيث تتواجد الأعشاب، وقد استطاع فعل ذلك.
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