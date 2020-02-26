شكرا لقرائتكم خبر عن بعد غياب فترة طويلة ... شاهدوا كيف ظهرت اليوم الفنانة حنان ترك في عزاء مبارك والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بعد غياب فترة طويلة ... شاهدوا كيف ظهرت اليوم الفنانة حنان ترك في عزاء مبارك

ظهرت الفنان المصرية حنان ترك، بعد شهور من الغياب على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كانت آخر تغريدة لها في 7 نوفمبر الماضي لنعي الفنان هيثم أحمد زكي.

وظهرت حنان ترك في تعليقات على منشور، نشره علاء مبارك نجل الرئيس الراحل حسني مبارك، ينعى فيه والده ويعلن وفاته، موجه رسالة له وتعزيته وكل أسرته.

وكتبت حنان في تعليقها على "تويتر": "إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم ارحمه واغفر له.. اللهم إنّه نَزَل بك وأنت خير منزول به وأصبح فقير إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه. أعزكم الله، وأصبركم على فراقه، وتقبل منه صالح العمل ونجاه وجعل معه النور أنيساً وصاحباً حتى جنات النعيم".

وتوفى أمس الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، عن عمر 92 عامًا بعد صراع طويل مع المرض، وتم تشييع جثمانه اليوم من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، في جنازة عسكرية مهيبة حضرها الرئيس عبدالفتاح السيسي وقيادات الدولة.

وبعد انتهاء الجنازة نقلت طائرة مروحية جثمانه إلى مقابر العائلة بكلية البنات بمصر الجديدة لموارته الثرى.

جديد اب برس

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