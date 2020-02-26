أبناء المحويت يسيرون قافلة غذائية دعماً للجيش الوطني في المنطقة السابعة

سير أبناء محافظة المحويت، اليوم الأربعاء، قافلة غذائية لدعم منتسبي الجيش الوطني في المنطقة العسكرية السابعة التي ترابط في جبهة نهم شرق العاصمة صنعاء.

وتضم القافلة عدد من السيارات محملة بالمواد الغذائية والمؤون التي يحتاجها المرابطون من أبناء الجيش الوطني في المنطقة.(وفقا للمركز الإعلام للمخويت).

وقال الشيخ صالح الخولاني نائب قوات الإسناد الشعبي، إن هذه القافلة تأتي ضمن الدعم والإسناد الشعبي، الذي يقوم بها المجتمع لمساندة الجيش الوطني ودعم الجنود المرابطين.. مشيداً بالجهود التي قام بها مشائخ ووجهاء محافظة المحويت في الأعداد والتنظيم لهذه القافلة للمرابطين في جبهات القتال في سبيل تحرير الوطن من المليشيات الانقلابية.

وأشار الخولاني إلى أهمية تكاتف الجهود بين جميع أبناء الشعب اليمني ودعم الجيش الوطني من أجل الخلاص من كارثة المليشيات الحوثية الانقلابية..داعياً إلى النفير العام وإسناد أبطال الجيش الوطني في معركتهم ضد مليشيا التمرد والانقلاب.

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وكان في استقبال القافلة العميد الركن عبدالرقيب دبوان قائد اللواء 121مشاة، وأركان وعمليات اللواء وعدد من الضباط والصف والجنود.

ولفت إلى أهمية الدعم والإسناد للجيش في رفع الروح المعنوية لأبطال القوات المسلحة، وإظهار حجم التلاحم بين القوات المسلحة وأبناء الشعب في المعركة المقدّسة ضد المليشيات الحوثية الانقلابية المدعومة إيرانياً.

وقال العميد دبوان، إن "المليشيات تنتحر في جبهات القتال بنهم والجوف ووصلت مئات الجثث لقتلى مليشيات الحوثي إلى صنعاء".

وأكد أن الحوثي يزج بالأطفال والشباب إلى معارك خاسرة.. مثنما جهود ودور أبناء المحويت جميعا سلطة محلية ومشايخ ووجهاء في دعم وإسناد الجيش الوطني في معركته ضد قوى الظلام الحوثية..

