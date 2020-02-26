منتدى الطالب المهري بعدن يكرم مدير عام صندوق النظافة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 26 فبراير 2020

الخليج 365 - المهرة

كرم منتدى الطالب المهري بعدن، مدير عام صندوق النظافة والتحسين بالمحافظة محمد أحمد عوشن، بدرع تكريمي لدعمة ووقوفه الدائم إلى جانب الطلاب.



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واستمع الأستاذ محمد عوشن، من مدير المنتدى إلى الصعوبات والهموم التي يعاني منها طلاب المهرة الملتحقين بجامعات ومعاهد عدن شاكراً للمنتدى على هذه اللفته الكريمه .

وحث الأستاذ محمد عوشن، السلطة المحلية بقيادة الأستاذ محمد علي ياسر ورجال الأعمال بالمهرة إلى دعم شريحة الطلاب والوقوف إلى جانبهم .

وسلم الدرع مدير المنتدى الأستاذ ماهر محمد مشخفي، بحضور نائب مدير صندوق النضافة والتحسين بالمهرة الأستاذ عادل محسن بلحاف.