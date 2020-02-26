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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر منتدى الطالب المهري بعدن يكرم مدير عام صندوق النظافة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 26 فبراير 2020
الخليج 365 - المهرة
كرم منتدى الطالب المهري بعدن، مدير عام صندوق النظافة والتحسين بالمحافظة محمد أحمد عوشن، بدرع تكريمي لدعمة ووقوفه الدائم إلى جانب الطلاب.
واستمع الأستاذ محمد عوشن، من مدير المنتدى إلى الصعوبات والهموم التي يعاني منها طلاب المهرة الملتحقين بجامعات ومعاهد عدن شاكراً للمنتدى على هذه اللفته الكريمه .
وحث الأستاذ محمد عوشن، السلطة المحلية بقيادة الأستاذ محمد علي ياسر ورجال الأعمال بالمهرة إلى دعم شريحة الطلاب والوقوف إلى جانبهم .
وسلم الدرع مدير المنتدى الأستاذ ماهر محمد مشخفي، بحضور نائب مدير صندوق النضافة والتحسين بالمهرة الأستاذ عادل محسن بلحاف.
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