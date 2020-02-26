باكريت يؤدي اليمين الدستورية بمناسبة تعيينه عضواً في مجلس الشورى

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 26 فبراير 2020

الخليج 365 - المهرة

أدى الشيخ راجح سعيد باكريت، اليوم، اليمين الدستورية أمام فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، وذلك بمناسبة تعيينه عضواً بمجلس الشورى.

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وعقب أدى اليمين الدستورية، وجه فخامة الرئيس باكريت مايلزم لتأدية مهامه وواجباته الوطنية والاسهام في تنفيذ ما يناط بهم من مهام وواجبات وطنية في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها الوطن.

وعبر باكريت، عن سروره بهذه الثقة..مؤكد بأنه سيخدم الوطن في أي موقع كان وسيبذل قصارى جهده خلف القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية لتحقيق تطلعات الشعب اليمني.