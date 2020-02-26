- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر باكريت يؤدي اليمين الدستورية بمناسبة تعيينه عضواً في مجلس الشورى والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 26 فبراير 2020
الخليج 365 - المهرة
أدى الشيخ راجح سعيد باكريت، اليوم، اليمين الدستورية أمام فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، وذلك بمناسبة تعيينه عضواً بمجلس الشورى.
وعقب أدى اليمين الدستورية، وجه فخامة الرئيس باكريت مايلزم لتأدية مهامه وواجباته الوطنية والاسهام في تنفيذ ما يناط بهم من مهام وواجبات وطنية في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها الوطن.
وعبر باكريت، عن سروره بهذه الثقة..مؤكد بأنه سيخدم الوطن في أي موقع كان وسيبذل قصارى جهده خلف القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية لتحقيق تطلعات الشعب اليمني.
كانت هذه تفاصيل خبر باكريت يؤدي اليمين الدستورية بمناسبة تعيينه عضواً في مجلس الشورى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.