مقاتلات التحالف تقصف مواقع الميليشيات في الجوف بالتزامن مع مواجهات عنيفة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 26 فبراير 2020
الجوف - الخليج 365
قصفت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية، اليوم الأربعاءن مواقع لمليشيا الحوثي الإنقلابية، في محافظة الجوف، بالتزامن مع مواجهات عنيفة جنوب غرب المدينة .
وقصفت مقاتلات التحالف العربي بـ15 غاراة مواقع الميليشيات في مديرية الغيل المحاذية لريف العاصمة صنعاء، كما شنت أربع غارات مركزة على مديرية مجزر التابعة لمحافظة مأرب، والمحاذية لمديرية نهم صنعاء.
واكدت المصادر إلى أن الغارات تزامنت مع خوض القوات الحكومية معارك عنيفة مع مليشيات الحوثي في إطار عملية عسكرية بدأتها مطلع الاسبوع الماضي لفتح جبهات جديدة بإتجاه ريف العاصمة من جهة الجوف ومأرب.
إلى ذلك، شنت قوات الجيش، اليوم الأربعاء، هجوما على مواقع مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، غربي الجوف.
واستهدف الهجوم مواقع المليشيا الحوثية، في الجبهة المحزمات، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفها، وتدمير آليات تابعة لها.
إلى ذلك أحبطت قوات الجيش، محاولة تسلل لمليشيا الحوثي، باتجاه مواقع في محيط جبال الساقية غربي مديرية الغيل، وأجبرتها على الفرار.
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