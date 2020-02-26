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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قيادي في الإنتقالي يتفقد جاهزية القوات الجنوبية في أبين والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 26 فبراير 2020
الخليج 365
تفقد رئيس عمليات المجلس الانتقالي الجنوبي العميد محمد صالح المسلمي ومعه الضابط في عمليات المجلس، العميد محمد مصلح العامري اليوم الاربعاء جاهزية القوات الجنوبية في أبين .
وزار المسلمي والعامري اللواء الثامن صاعقة، حيث كان في استقبالهما قائد المقاومة واللواء الثامن صاعقة بأبين العميد صالح عيدروس الجفري .
واطلع المسلمي خلال الزيارة على الجاهزية القتالية للواء الثامن صاعقة بأبين.
كما قام بحسب البيان الصادر عن التوجيه المعنوي للواء، بجولة تفقدية للنقاط والمواقع التي تتمركز فيها قوات اللواء الثامن صاعقة، وحث الجنود في تلك المواقع على الثبات والصبر والتحلي بالعزيمة وأشاد بالروح المعنوية العالية لدى الجنود التواقين إلى التحرير والاستقلال واستعادة الدولة الجنوبية.
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