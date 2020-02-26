شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قيادي في الإنتقالي يتفقد جاهزية القوات الجنوبية في أبين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 26 فبراير 2020 الخليج 365 تفقد رئيس عمليات المجلس الانتقالي الجنوبي العميد محمد صالح المسلمي ومعه الضابط في عمليات المجلس، العميد محمد مصلح العامري اليوم الاربعاء جاهزية القوات الجنوبية في أبين .

Advertisements وزار المسلمي والعامري اللواء الثامن صاعقة، حيث كان في استقبالهما قائد المقاومة واللواء الثامن صاعقة بأبين العميد صالح عيدروس الجفري . واطلع المسلمي خلال الزيارة على الجاهزية القتالية للواء الثامن صاعقة بأبين. كما قام بحسب البيان الصادر عن التوجيه المعنوي للواء، بجولة تفقدية للنقاط والمواقع التي تتمركز فيها قوات اللواء الثامن صاعقة، وحث الجنود في تلك المواقع على الثبات والصبر والتحلي بالعزيمة وأشاد بالروح المعنوية العالية لدى الجنود التواقين إلى التحرير والاستقلال واستعادة الدولة الجنوبية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قيادي في الإنتقالي يتفقد جاهزية القوات الجنوبية في أبين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.