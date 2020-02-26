بينهم متهم بإرسال مقاتلين لليمن .. واشنطن تضيف كيانات وشخصيات لبنانية إلى قائمة الإرهاب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 26 فبراير 2020

الخليج 365 - وكالات

أضافت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الأربعاء، أفراد وكيانات لبنانية مقربة من حزب الله الموالي لإيران، إلى قائمة الإرهاب .



ومن الشخصيات التي أضافتها وزارة الخزانة الأمريكية، اللبناني قاسم بزي والشيخ يوسف عبد الرضا المقرب من حزب الله وجواد نور الدين .. مشيرة إلى أن الأخير مسؤول عن إرسال مقاتلين إلى سوريا واليمن .

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وبينت الوزارة أن الثلاثة المصنفون على قائمة الإرهاب يتعاملون مع "مؤسسة الشهداء" و "أطلس القابضة" .

ومن الكيانات اللبنانية التي وضعت على قائمة الإرهاب، ميراث وسانوفيرا فارما وكابيتل وسيتي فارما وغلوبال للسياحة والكوثر وشركة أمانة .

وأكدت الوزارة أنها تدرس إدراج مسؤولين لبنانيين متهمين بالفساد على قائمة العقوبات .. متهمة حزب الله بالسيطرة على إقتصاد لبنان كما يسيطر على السياسة .